Левитс после оглашения вердикта по делу о золитудской трагедии обещает искать решения для улучшения судебного процесса

Суд по уголовному делу о трагедии в Золитуде указывает на проблемы в судебном процессе, поэтому президент Эгил Левитс в ближайшее время встретится с ответственными лицами, чтобы найти решения для его улучшения.

Сегодня Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш обсудили приговор Пардаугавского суда Риги, но договорились не давать журналистам комментарии по решению суда, поскольку пока это постановление суда первой инстанции, которое еще не вступило в силу. Заявления суда о некачественной работе прокуроров, работавших на делом, Левитс также комментировать не стал.

В то же время Кариньш и Левитс сошлись во мнении о том, что процесс продолжительностью шесть лет только до приговора первой инстанции, а также объем сокращенного решения суда в 850 страниц указывают на проблемы в судебном процессе.

Левитс отметил, что необходимость улучшений в судебном процессе обсуждается уже давно, и решение суда по делу о золитудской трагедии может стать хорошим толчком для дальнейшего развития дискуссий по этому вопросу.

Отвечая на вопрос о том, каковы главные камни преткновения в судебном процессе, Левитс указал на процесс отсрочки заседаний суда и объемность постановлений. Он подчеркнул, что объемный приговор еще не значит качества, и все должно быть в разумных рамках.

По его словам Министерство юстиции уже подало ряд предложений для решения этих вопросов.

В свою очередь Кариньш заявил, что, судя по информации министерства, только 4% уголовных процессов выходят за рамки 24-месячного срока, однако эти 4% дел, вероятно, являются самыми громкими, что приводит к недовольству общества системой в целом.

Левитс сообщил, что в ближайшее время планирует встретится с министром юстиции Янисом Бордансом, ответственными депутатами Сейма и самими судьями для обсуждения конкретных шагов по решению названных проблем.

Как сообщалось, Пардаугавский суд Риги во вторник оправдал всех обвиняемых по делу о золитудской трагедии, кроме инженера-строителя Ивара Сергетса, который приговорен к шести годам заключения и запрету на работу по своей профессии сроком на пять лет.

Суд по всем пунктам обвинения оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша.

Оправданы были также эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия "Maxima Latvija" Инна Шуваева.

Кроме того, суд частным решением по делу о золитудской трагедии призвал прокуратуру начать уголовный процесс против производителя конструкций крыши обрушившегося супермаркета — уже ликвидированного предприятия ООО "Vikom Industries".

Еще одним частным решением по делу о золитудской трагедии суд констатировал, что прокуроры Агрис Скрадайлис, Каспар Цакулс и Екатерина Кушакова ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по надзору за досудебным расследованием, а также по поддержанию государственного обвинения в суде.

В свою очередь прокуроры заявили, что удивлены приговором суда по делу о золитудской трагедии и после ознакомления с полным текстом решения суда рассмотрят возможность подачи апелляции.

При обрушении магазина "Maxima" в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.