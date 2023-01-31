Левитс потребовал незамедлительно принять законопроект о воинском призыве
Foto: LETA

Законопроект о введении службы государственной обороны, предусматривающий внедрение системы воинского призыва, нужно принять без промедления. Об этом на встрече с министром обороны Инарой Мурниеце (Национальное объединение) заявил президент Латвии Эгил Левитс, сообщает агентство LETA.

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Во вторник, 31 января, Левитс на встрече с министром обороны в Рижском замке, обсудил текущие дела в сфере обороны и поддержку Латвией Украины в борьбе с российской агрессией.

Министр проинформировала о работе над новой Стратегией национальной обороны. Также Мурниеце заявила, что работа над законопроектом о введении службы государственной обороны в Латвии находится на завершающей стадии. Президент приветствовал уточнение законопроекта в сотрудничестве с Юридическим бюро Сейма.

"Никаких проволочек с принятием закона быть не должно, чтобы служба государственной обороны могла быть введена без промедления", — подчеркнул Президент.

Официальные лица также обсудили курс обучения государственной обороне в школах и положительно оценили программу обучения государственной обороне, аккредитованную вчера в латвийских вузах.

Как уже сообщалось, сейчас законопроект о службе государственной обороны находится в ответственной комиссии Сейма перед рассмотрением во втором чтении. Первый воинский призыв планируется организовать летом на добровольной основе.

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