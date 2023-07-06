Левитс пожелал новому президенту Ринкевичу выдержки
Foto: LETA

Покидающий свой пост президент Эгил Левитс пожелал своему преемнику Эдгару Ринкевичу выдержки и идти путем, который он считает правильным.

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После встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") Левитс отметил, что последние четыре года он тесно сотрудничал с Ринкевичем как министром иностранных дел.

"Мы очень близки практически по всем вопросам. Я предполагаю, что новый президент продолжит ту же политику, которую сам и проводил. Мой совет новому президенту — сохранять выдержку, не реагировать на каждую критику, а идти тем путем, который он считает правильным", — сказал Левитс.

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