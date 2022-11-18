Президент Латвии Эгил Левитс пожелал помнить хорошее и осознавать силу своего народа не только в праздники, но и в будни, а также помнить, что у нашего латвийского государства есть моральная ценность.

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Левитс выступил с речью у Памятника Свободы после концерта в Национальном театре.

"Провозглашенное 18 ноября 1918 года латвийское государство создано путем объединения исторических латвийских земель и основано на неизменной воли латышской нации к государственности и на ее неотъемлемом праве на самоопределение, чтобы гарантировать существование латышской нации, ее языка и культуры и развитие через века, чтобы обеспечивать и стимулировать свободу и благосостояние народа Латвии и каждого в нем", — сказал Левитс.

По его словам, чтобы нам существовать долго, у народа должно быть свое государство, потому что государство — основа независимости, свободы и демократии; потому что государство — основа для существования латышского народа, латышского языка и латышской культуры.

Основателям государства в 1918 году требовалась смелость, не только потому, что Латвию тогда провозгласили в еще оккупированной чужими войсками Риге. Основателям требовалась убежденность, что латышский народ готов к своему государству. Готов создавать его и брать на себя ответственность за него, сказал президент.

По его словам, сегодня нас всех объединяет общая цель — преодолеть теперешние трудности и развивать свою страну. "Мы хотим видеть Латвию современной, образованной, обеспеченной европейской страной, где повсюду звучит латышская речь", — отметил Левитс, добавив: "Основа нашей жизни — сделанное предыдущими поколениями. Следующие поколения будут основывать свою жизнь на том, что сделаем мы.

Продолжение Латвии определяется нашей волей к государственности — и волей каждого последующего поколения.

Я желаю вам помнить хорошее и осознавать силу своего народа не только в праздники, но и в будни. Я желаю вам помнить и то, что у нашего латвийского государства есть моральная ценность".