Левитс предлагает до 5% снизить ставку НДС на литературу и СМИ
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Эгил Левитс обратился к Кабинету министров, предложив в сотрудничестве с представителями издательской индустрии рассмотреть возможность снижения ставки НДС до 5% для учебной и оригинальной литературы, а также печатных и электронных газет, журналов, информационных бюллетеней и других периодических изданий и на абонентскую плату.

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Левитс напоминает, что, согласно первому предложение преамбулы к Конституции, Латвийское государство было создано, чтобы гарантировать существование и развитие латышского народа, его языка и культуры на протяжении веков.

"Латвия — единственное место в мире, где может быть гарантировано существование и развитие латышского языка и культуры", — указал президент.

По мнению президента, латышская оригинальная литература и книгоиздательство являются одними из важных базовых элементов устойчивости латышского языка, в то время как качественные средства массовой информации обеспечивают демократический дискурс в публичном пространстве.

"Каждое государство должно укреплять предпосылки для своего существования и развития, поэтому на латвийском государстве лежит постоянная конституционная обязанность поддерживать и способствовать устойчивости латышского языка, культуры и демократической государственной системы", — пишет президент.

Также он утверждает, что электронные и печатные СМИ СМИ в Латвии не могут существовать только на коммерческой основе, без механизмов государственной поддержки. Эта проблема особенно актуальна на региональном рынке, где спрос на печатные СМИ пропорционально выше, но выше и стоимость доставки.

Президент напомнил, что с 2004 по 2008 годы изданные в Латвии книги облагались минимальной ставкой НДС в размере 5%, но в период экономического кризиса в 2009 году она была повышена до 22%, что негативно отразилось на отрасли и показателях продажи. Затем в августе 2009 года ставка НДС на книги была снижена до 10%, а с января 2010 года установлена ?в размере 12%.

Ставка НДС на доставку и абонентскую плату для прессы также постепенно увеличивалась — с 5% в 2005 году до 12% в настоящее время. Президент добавил, что в большинстве стран ЕС действует сниженная ставка НДС на абонирование и доставку прессы.

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LETA

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