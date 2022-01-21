Левитс предлагает прекратить выплату госфинансирования партиям, фракции которых в Сейме распались

Президент Эгил Левитс предлагает Сейму принять поправки к закону, чтобы в будущем прекратить государственное финансирование партий, фракции которых в Сейме распались

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Президент предлагает предусмотреть в законе полномочия Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), чтобы после получения информации от Сейма бюро могло принимать решение о прекращении бюджетного финансирования партии, если ее фракция в парламенте прекратила деятельность или число входящих в нее депутатов сократилось более чем на две трети.

В Сейме этого созыва данная норма относилась бы к партии "KPV LV", которая по итогам выборов получила одно из самых крупных представительств в парламенте, а сейчас полностью распалась. БПБК в этом году приняло решение на год приостановить выплату этой партии, которая теперь называется "За человечную Латвию", средств в размере 646 303 евро, так как она противозаконно использовала госфинансирование.

Поправки к закону о финансировании политических организаций Левитс 20 января передал на рассмотрение в Сейм. Президент призвал парламент внести изменения в закон еще при нынешнем созыве, чтобы они могли вступить в силу одновременно с началом работы парламента 14-го созыва.