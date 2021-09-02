Левитс предлагает уменьшить госфинансирование партиям, развалившимся в Сейме. KPV LV грозят потери?

Президент Латвии Эгилс Левитс планирует подать в Сейм законопроект, предусматривающий, что партии, развалившиеся на парламентском уровне, будут получать меньший объем государственного финансирования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Выступая в четверг перед депутатами, Левитс высказал мнение, что существенное увеличение финансирование партий из госбюджета было правильным решением и политически необходимым шагом, поскольку "обществу дешевле платить за политические партии, финансируемые государством, чем за коррумпированные партии".

По мнению президента, изначально было понятно, что некоторые нормы закона надо будет уточнять. Сейчас Левитс предлагает внести следующее изменение: если фракция какой-либо партии в Сейме прекратит существовать или число членов этой фракции сократится вдвое, партия потеряет ту часть финансирования, которую получает исходя из того, сколько избирателей отдали ей голоса на парламентских выборах.

При этом президент считает, что одновременно нужно сохранить за партией базовую компоненту финансирования. Поскольку, возможно, партия еще сможет возродиться.

Левитс полагает, что внести такие изменения необходимо, потому что развалившиеся в Сейме партии свои задачи выполнять не могут. Избиратель голосовал за такую партию, чтобы она с помощью своей фракции в Сейм влияла на государственную политику, но расформированная фракция больше не может этого делать.

За время работы 14-го Сейма фактически развалилась фракция партии KPV LV. Партия завоевала на выборах 16 депутатских мест, но далее началась череда расколов — и сейчас во фракции, сменившей название на "За человечную Латвию", остались 5 депутатов. Фракция выжила только благодаря тому, что в ней по-прежнему состоят некоторые депутаты, которые саму партию уже покинули. По мнению бывшего лидера KPV LV Артусса Кайминьша, партия продолжает свое существование только из желания получать государственное финансирование.

Согласно поправкам к Закону о финансировании политических организаций (партий) от 1 января 2020 года, объем государственого финансирования партий возрос в 6 раз. Тогда было принято решение, что партия, которая преодолела на парламентских выборов барьер в 2%, получает ежегодно по 4,5 евро за каждый отданный ей голос на выборах в Сейм, 0,5 евро — за каждый голос, отданный на выборах в самоуправления, 0,5% — за каждый голос, отданный на выборах в Европарламент. Дополнительно политическая партия, преодолевшая на выборах 5%-й барьер, получает каждый год из госбюджета 100 тысяч евро. Одновременно установлен лимит ежегодного финансирования одной партии — 800 тысяч евро.

До подведения итогов последних выборов в самоуправления "Согласие" ежегодно получало из госбюджета 800 000 евро, KPV LV — около 643 000 евро, Новая Консервативная партия — около 626 000 евро, Attīstībai/Par — около 587 000 евро, VL-TB/LNNK — около 557 000 евро, СЗК — около 489 000 евро, "Новое Единство" — около 417 000 евро, Латвийское объединение регионов — около 170 000 евро, "Прогрессивные" — около 106 000 евро.