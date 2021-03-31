Левитс предлагает ввести “живую очередь” у пунктов вакцинации против Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Латвии Эгилс Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (Новое Единство) предложил ввести “живые очереди” у пунктов вакцинации по примеру Израиля, сообщает LETA.

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Левитс предлагает ввести “живую очередь” на случай, если подавший заявку на вакцинацию не пришел и зарезервированное им время в пункте вакцинации освободилось. Президент считает, что нельзя терять ни времени, ни дозы вакцин из-за того, что кто-то не пришел.

“Живая очередь значит, что люди ждут в очереди и если остаются лишние дозы вакцины или кто-то не пришел, то те, кто стоит в очереди, могут получить свою дозу вакцины. Такая практика есть в других странах. Нашему процессу вакцинации тоже нужен эластичный подход”, - заявил Левитс.

Он привел в пример Израиль, который успел вакцинировать большую часть жителей и использовал такой подход.

Как уже сообщалось, во вторник в Вентспилсе прошли испытания пункта массовой вакцинации. Там привились 308 человек, а 11 людей не явились на прививку. Северокурземская больница, организовавшая вакцинацию, указала, что это не помешало процессу.

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Tags

Эгилс Левитс "Новое Единство" Коронавирус Вакцинация Кришьянис Кариньш
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