Левитс: предприниматели могут продолжать сотрудничество с Россией только на собственный страх и риск

Если найдутся предприниматели, которые рискнут "играть по-крупному" и продолжить сотрудничество с Россией, им придется делать это на свой страх и риск, а не за счет государства, заявил президент Эгил Левитс на встрече с членами Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) в среду.

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Он сказал, что народ Латвии должен и впредь быть быстрым и решительным в продвижении стратегических проектов, для продолжения роста экономической активности необходимо искать новые возможности, новые рынки поставок и экспорта.

"Многое нужно сделать и в сфере улучшения деловой среды, чтобы не растерять доверие отечественных и иностранных инвесторов. Я считаю важным, чтобы мы продолжали инвестировать в развитие — области, которые необходимы для нашего роста, особенно в знания, навыки, исследования, инновации, а также в соответствующую инфраструктуру", — сказал Левитс.

Президент указал, что единая и решительная реакция европейских и международных союзников на бесчеловечную агрессию режима лидера России Владимира Путина путем применения самых масштабных санкций против агрессора и его сторонников приведет к изменениям, которые мы в данный момент даже не осознаем в полной мере. Цена этих событий для Латвии тоже будет высокой, но, в отличие от Украины, которая платит жизнями людей, наша цена будет измеряться только деньгами.

"Я искренне рад и горд видеть, насколько едины наша страна и народ в поддержке Украины и оказании всесторонней помощи, от военной до гуманитарной", — сказал Левитс.

Он также поблагодарил те компании, которые уже откликнулись на призыв ЛТПП пожертвовать гуманитарные и медицинские товары. Он призвал каждого члена палаты оценить, чем еще они могут помочь Украине, которая уже месяц находится в состоянии войны, при этом порекомендовав каждому жителю Латвии поддержать украинских производителей, покупая доступные в Латвии украинские продукты.

Левитс отметил, что в новых геополитических и экономических условиях мы должны быть готовы ответить сплоченностью, мудростью и максимальной дальновидностью. Необходимо приложить все усилия, чтобы подготовиться к изменениям, которые уже сейчас коснутся экономики.

Президент считает, что Латвия также должна обратить внимание на то, в чем государство наиболее уязвимо, и принять меры для предотвращения потерь. Одной из таких областей является независимость и устойчивость энергоснабжения, для которой необходимы инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Левитс также подчеркнул, что новая ситуация подчеркнула важность информационного пространства, в котором мы живем.

"Нам нужно работать над тем, чтобы оно было наполнено реальным, конструктивным, объединяющим содержанием, а также над тем, чтобы охватить и объединить ту часть общества, которая в настоящее время растеряна", — пояснил Левитс.