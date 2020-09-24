Левитс представил первый законопроект: он посвящен "сохранению разнообразия латышскости"

Президент Эгил Левитс надеется, что первый поданный им в Сейм законопроект — закон о латышских исторических землях — послужит "сохранению разнообразия латышскости для будущих поколений".

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Как заявил политик на сегодняшней пресс-конференции, законопроект призван помочь осознать, что латышское разнообразие не самоочевидно. Цель законопроекта — укрепить самобытность населения и его принадлежность к местным общинам и историческим землям Латвии — Курземе, Латгале, Селии, Земгале и Видземе. Закон также касается малых культурных пространств, из которых зарегистрированы культурное пространство суйтов, Руцавы, Ливского берега и Упите.

Левитс подчеркнул, что латышскость не является плоской и стандартизированной, как это заявлялось во время советской оккупации, "чтобы уменьшить силу и историческую глубину латышской идентичности".

"Спустя 30 лет после восстановления независимости поколение, которое уже родилось и выросло в независимой, свободной Латвии, начинает все больше и больше открывать для себя нашу историческую глубину", — сказал президент.

Левитс повторно указал на то, что законопроект, по сути, предлагает осознать, что латвийское разнообразие не является само собой разумеющимся, и о нем нужно заботиться с помощью целенаправленной и осознанной политики.

По мнению президента, необходима "горизонтальная политика" и участие общества, государства и самоуправлений в достижении целей закона. В связи с этим планируется разработать план развития исторических земель и культурных пространств, что станет задачей Министерства культуры. Помимо этого, государство должно финансово обеспечить эту идею, предусмотрев для этого денежные средства в госбюджете на каждый год.

В конце выступления Левитс заявил, что надеется на поддержку общества, которое будет активно использовать "возможности, предусмотренные законом". Президент допустил, что до конца года закон будет принят.