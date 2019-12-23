Левитс приостановил поправки, позволяющие избрать Рижскую думу на срок более пяти лет

Президент Эгил Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов, сообщили в канцелярии президента.

Это произошло в тот же день, когда 34 депутата парламентской оппозиции обратились к Левитсу с призывом приостановить провозглашение законопроектов и дать возможность начать сбор подписей за референдум об отмене поправок.

71-я статья Конституции гласит, что в течение десяти дней с момента утверждения законопроекта в Сейме президент может обратиться к председателю парламента с просьбой о его повторном рассмотрении. В свою очередь 72-я статья Конституции предусматривает, что президент имеет право на два месяца приостановить публикацию закона. Более того, он должен это сделать, если этого требует не менее одной трети депутатов Сейма. Приостановленный таким образом закон передается на референдум, если в его поддержку собраны подписи не менее одной десятой части избирателей. Если в течение двух месяцев соответствующее число подписей не собрано, закон вступает в силу.

Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) ранее заявил, что оппозиция обратилась к Левитсу с призывом передать законопроекты на повторное рассмотрение парламента или приостановить их действие на два месяца, чтобы в это время провести сбор необходимых подписей за проведение референдума по законопроектам.

Заместитель председателя парламентской фракции коалиционной партии KPV LV Эрик Пуценс также сообщил, что Левитсу были поданы подписанные депутатами письма о приостановке провозглашения законопроекта.

В свою очередь глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович сообщил, что партии оппозиции обратились к президенту с призывом позволить начать сбор подписей за отмену поправок. На вопрос о возможности просить президента не провозглашать законопроекты, Урабнович ответил, что "хорошо знает о положительном настрое президента в отношении коалиции, независимо от того, законы какого качества они производят".

По словам Урбановича, он не видит причин, по которым Левитс может отказать оппозиции в вышеупомянутой просьбе.

Как сообщалось, несмотря на возражения оппозиции и одной из партий коалиции, 19 декабря парламент утвердил поправки к законам, согласно которым Рижскую думу можно будет избрать на срок более пяти лет в случае, если в ближайшее время состоятся внеочередные выборы.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.