Левитс призвал латвийцев набраться терпения и осознать, что нынешние трудности временны и преодолимы

Президент страны Эгил Левитс в своем выступлении по случаю 102-й годовщины провозглашения Латвийской Республики заявил, что в это время нестабильности и перемен народу Латвии требуется набраться терпения и осознать, что нынешние трудности временны и преодолимы.

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Президент подчеркнул, что в это непростое время люди должны заботиться друг о друге, сохранять человечность и дальновидность, которая позволяет увидеть новые возможности, и чувство единения, чтобы сделать Латвию безопасным, процветающим и красивым государством.

"В этом году в условиях чрезвычайной ситуации мы празднуем основание нашей страны тише, чем обычно. Мы временно вынуждены замедлить темп нашей жизни. Это нелегко для всех, но необходимо для спасения жизней и защиты здоровья, для того, чтобы экономика не пострдала еще сильнее. Можно сказать с уверенностью, что этот глобальный кризис будет преодолен в следующем году", — сказал Левитс.

"Спасибо всем, кто на селе и в городах, в Видземе, Курземе, Селии, Латгале и Земгале, во всем мире, где живут латыши, трудится на благо своей семьи, своих близких и своей страны! Спасибо за вашу работу и любовь к Латвии! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником!" — сказал глава государства.

Президент также напомнил, какое значение имеют слова "Да благословит Бог Латвию!". Он отметил, что это молитва народа, слова воли и силы, которые слились в песню, ставшую гимном нашей страны.

Президент напомнил, что государственному гимну уже 100 лет, но слова "Бог, благослави Латвию!" звучат в нашей стране еще дольше — почти 150 лет. Причем как в мирные и радостные, так и в трагические для народа времена.

Левитс подчеркнул, что гимн старше страны, это песня, которая помогла стране в ее становлении. "Изначально цензор русского царя запретил использовать слово "Латвия", вместо этого разрешалось упоминать только Балтию. Он почувствовал, что энергия, которая появится в результате воспетого слова, зарядит латышский народ уверенностью. В то время контур слова "Латвия" еще прояснялся, и глубина смысла стала расти. Карлис Бауманис, автор нашего гимна, включил в одно слова стремление всего народа. Слово помогло государству в его становлении", — заявил Левитс.

Президент подчеркнул, что воспетое в гимне "счастье" — это не просто стремления или мечты, это решимость и воля, воля, заложенная в человеческой сущности и естественно присущая народу в целом, стремление делать жизнь лучше и счастливее.

Счастье как совершенство, к которому нужно стремиться, цель, которая всегда удаляется, потому что достигнутое никогда не станет настолько хорошим, чтобы затем не стать еще лучше. Достижение совершенства всегда останется в будущем, но в своем стремлении к нему мы делаем свою работу в настоящем", — заключил Левитс.