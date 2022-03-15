Левитс призвал предусмотреть госфинансирование для партий, стартующих на выборах в самоуправления

Президент Латвии Эгил Левитс рекомендует предусмотреть государственное финансирование также и для партий, участвующих в выборах в самоуправления, а не в выборах в Сейм. Сейчас госфинансирование партий привязано к результатам партий на парламентских выборах.

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Левитс считает, что нужно предусмотреть наличие определенного госфинансирования для тех партий, основной целью которых является участие не в выборах в Сейм, а участие в выборах в самоуправления. Региональным политическим силам следовало бы предоставить разумные возможности для развития и обеспечив их административную деятельность в межвыборный период, считает президент.

В своем комментарии к поправкам к Закону о финансировании политических организаций (партий)", опубликованном во вторник в официальном издании Latvijas Vēstnesis, Левитс отмечает, что в ходе рассмотрения закона было сделано несколько полезных предложений и хороших предложений, к которых законодателю следовало бы прислушаться.

Президент особо подчеркнул, что необходимо усовершенствовать регулирование отчетности партий за использовании госфинансирования.

"Действующее положение не запрещает партиям добровольно публиковать более широкий отчет об использовании выделенных средств, однако на практике политические организации (партии) публикуют только ту информацию, которая строго определена нормативными актами", — отмечает Левитс.

Также, по мнению президента, необходимо усовершенствовать регулирование использования средств госфинансирования, связанного с целевыми группами. Левитс подчеркивает, что выделение партиям финансирования из госбюджета — это своеобразный общественный заказ. Поэтому законодатель вправе дифференцировать в законе критерии, по которым партиям предоставляется определенная часть финансирования.

"Я всегда подчеркивал, что привлечение финансирования только для показанных партиями результатов на выборах не в полной мере достигает своей цели. Следовало бы установить критерии для партий по предоставлению определенной доли финансирования их значимой деятельности в межвыборный период", — сказал Левитс.

По его словам, это можно было бы сделать, например, за счет выделения части финансирования из госбюджета тем депутатам, которые платят членские взносы в межвыборный период, или за счет выделения части финансирования из государственного бюджета на деятельность территориальных отделений партии или содержание молодежных организаций.

Уже сообщалось, что Сейм большинством голосов в окончательном чтении принял поправки к Закону о финансировании политических организаций (партий), поддержав предложение депутатов Сейма Юриса Пуце (AP!), Юриса Юрашса ("Консервативные" и Райвиса Дзинтарса (Национальное объединение) для привязки государственного финансирования партий к размеру минимальной заработной платой.

Поправки также предусматривают, что выделение государственного финансирования тем партиям, у которых в Сейме развивалась фракция, будет приостановлено.