Левитс призвал Россию немедленно освободить Навального
Foto: LETA

Российские власти должны немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального, а также мирных демонстрантов и журналистов, задержанных в связи с противоправным и политически мотивированным судом над ним, заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

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"Ожидаю, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего визита в Москву жестко выразит единую точку зрения ЕС по данному вопросу", — приводит LETA слова Левитса.

Во вторник, 2 февраля, российский суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ, отменив Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" и заменив его на 3,5 года колонии общего режима. При этом суд зачел год домашнего ареста, который оппозиционер отбыл за время следствия. Таким образом, он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

Представители стран ЕС обсудят общую реакцию после оглашения решения суда о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному реальным наказанием, сообщил представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

"В свете приговора будет идти разговор о том, как быть дальше", — сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду. "Мы будем с европейскими партнерами говорить о том, как реагировать на это", — добавил он. Конкретных предложений по возможным новым санкциям он не назвал.

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