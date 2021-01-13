Левитс призвал вакцинировать все руководство страны одним из первых
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Президент Эгил Левитс считает, что получить вакцину от Covid-19 в первую очередь должны медики, социальные работники и руководство страны, однако признает, что решение о приоритетных группах должно быть принято Кабинетом министров.

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В среду после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент сообщил журналистам, что планирует сделать прививку от Covid-19, как только у него появится такая возможность. В данной ситуации это правильное решение, считает он.

По словам президента, приоритет должен быть отдан вакцинации медработников, которая уже проводится, социальных работников, а также руководства государства, чтобы его представители могли участвовать в международных мероприятиях, которые вскоре могут возобновиться.

"Но, разумеется, этот вопрос будет решать Кабинет министров", — добавил президент.

На вопрос, получила ли уже его супруга Андра Левите как медик вакцину от Covid-19, Левитс ответил отрицательно, но прогнозировал, что вскоре это произойдет.

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LETA

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Вакцинация Кабинет министров Кришьянис Кариньш Эгил Левитс
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