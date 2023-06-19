Левитс призывает "искоренить русификацию" и следы тоталитарных режимов в топонимах

Президент Эгил Левитс призывает Сейм принять закон, чтобы "искоренить и предотвратить в будущем" русификацию и прославление тоталитарных режимов в названиях улиц и других топонимах.

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В своем заявлении президент указал, что в последнее десятилетие наметилась глобальная тенденция оценки колониальной политики западноевропейских империй и ее последствий. Предлагаются разные решения — от радикального стирания всех следов колониализма и требования компенсаций от потомков бывших колонизаторов до забвения этих трагических страниц истории.

"Давно господствовавший на Западе нейтральный или лишь слабо осуждающий взгляд на нее уже невозможен. В контексте этих глобальных дискуссий следовало бы взглянуть и на отношение латвийского общества к своей сложной, зачастую трагической истории", — подчеркнул президент.

Левитс отметил, что в менталитете латвийского народа много следов русского и советского колониализма, большинство из которых сохраняется на уровне подсознания. Он обратил внимание на то, что памятники Владимиру Ленину и другим государственным деятелям оккупационной власти были снесены еще во время Атмоды и сразу после восстановления независимости страны, но многие памятники и другие такие символы так и остались нетронутыми.

По словам Левитса, на фоне агрессии России против Украины большинству общества стало ясно, что эти памятники и символы являются не просто наследием истории, а целенаправленно установленными идеологическими объектами. Их существование сегодня активно символизирует идеологию, враждебную независимой Латвии, которая несовместима с основами латвийского государства и ценностями демократического общества, закрепленными в Конституции.

Однако, по мнению президента, есть еще одно наследие советской оккупационной власти и связанной с ней политики русификации и колониализма России — названия улиц и другие топонимы.

"Большое количество названий улиц и географических названий, которые напоминают о второстепенных деятелях советской оккупации, местных коллаборационистах или иным образом явно ассоциируются с Советским Союзом или царской Россией, до сих пор являются частью нашей общественной среды", — говорится в заявлении.

Президент призвал Сейм принять закон о переименовании названий, введенных коммунистическим тоталитарным режимом и в ходе политики русификации.

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"Закон должен включать в себя следующее: перечень названий улиц и других географических названий, которые соответствующие самоуправления должны переименовать, обязанность самоуправлений переименовать эти названия в течение одного года и норму о расходах, связанных с переименованием", — сказал Левитс, отметив, что расходы должно взять на себя государство.

В заявлении президент ссылается на составленный обществом "Центр общественной памяти" список, содержащий более 80 подлежащих переименованию названий улиц.

Левитс указал, что список должен быть тщательно рассмотрен соответствующей комиссией Сейма. Он допускает возможность более широкого обсуждения и в соответствующей комиссии, и в обществе, особенно по поводу трех групп названий: связанной с латышскими деятелями культуры — коллаборационистами, группой русских ученых, писателей и других деятелей разных эпох, не имеющих прямого отношения к Латвии, группы названий населенных пунктов, сохранившихся на русском языке в транслитерации буквами латиницы.

"Со своими предложениями должна подключиться общественность. Обсуждение этих названий будет считаться вкладом в повышение уровня нашего исторического сознания", — подчеркнул президент.

По словам Левитса, часть общества до сих пор считает, что Латвию все еще что-то связывает с Россией, например, когда русский язык выбирают в качестве второго иностранного в школе или когда от работника требуют знаний русского языка. По мнению президента, это своего рода "мазохистская самодискриминация", корни которой можно найти в бессознательном, репрессивном оккупационном насаждении чувства принадлежности или, по крайней мере, близости к "русскому миру" — даже спустя тридцать лет после восстановления независимости Латвии.

"Исторически это понятно. Но это делает нас как общество несвободными. Это мешает нам оценить свое прошлое в соответствии с нынешними моральными ценностями и избавиться от такого наследия прошлого, которое искажает наше понимание и видение мира", — подытожил президент.

В своем заявлении он также процитировал Конституцию, точнее, преамбулу к ней, которую сам когда-то написал: "Народ Латвии не признавал оккупационные режимы, сопротивлялся им и снова обрел свободу, восстановив государственную независимость 4 мая 1990 года на основании непрерывности государственности. Народ Латвии почитает тех, кто боролся за его свободу, чтит память жертв чужой власти, осуждает коммунистический и нацистский тоталитарные режимы и их преступления".