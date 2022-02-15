Левитс: продолжение агрессии России зависит от единства Запада
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Международная ситуация в Европе опасна, заявил после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером президент Латвии Эгил Левитс.

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Он сообщил, что на переговорах со Штайнмайером обсуждалось агрессивное отношение России к Украине, и подчеркнул, что это неприемлемо. По мнению президента, то, будет ли агрессия продолжаться, зависит от единства Запада и его реакции на нее.

Левитс подчеркнул, что Запад, НАТО и Европейский союз (ЕС) едины в этом вопросе, кроме того, для сдерживания агрессии готовятся экономические санкции против России, и они будут очень болезненными. Президент также обратил внимание на то, что после переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца из Москвы поступают противоречивые сигналы.

"Мы пока не можем сказать, каким будет результат переговоров, но, возможно, в Москве начались известные процессы, а именно, принесет ли агрессия то, чего Россия хочет добиться. Поэтому очень важно единство Запада, НАТО и ЕС. Мы с президентом Германии согласны в том, что агрессию необходимо предотвратить", — сказал Левитс.

Также во время встречи президенты обсудили укрепление НАТО в Европе, отметив, что это важно и с точки зрения развития альянса, и перспектив безопасности в Европе.

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