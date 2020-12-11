Левитс провозгласил бюджет Латвии на 2021 год, хотя нашел в нем недостатки
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В пятницу президент Эгил Левитс провозгласил закон о государственном бюджете на 2021 год, закон о рамках среднесрочного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы и законы, связанные с бюджетом на 2021 год, но при этом сделал развернутое заявление о содержании государственного бюджета и ходе принятия законов.

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Поскольку Сейм признал срочными все законы бюджетного пакета, в соответствии с Конституцией президент не имел права требовать их пересмотра и обязан был провозгласить.

В дополнительном выпуске издания Latvijas Vēstnesis опубликовано 30 законов и заявление президента о бюджетном пакете.

"Государственный бюджет на 2021 год является самым большим в истории Латвии, и я рад, что выросла его расходная часть. Однако пандемия "Covid-19" и неопределенность в отношении глубины и продолжительности ее воздействия будут иметь влияние на следующий финансовый год", — говорится в заявлении Левитса.

Поступления бюджета в следующем году составят 9,585 млрд евро, расходы — 10,764 млрд евро, целевые дотации самоуправлениям — 405 млн евро.

"В данном случае не было объективных оснований для установления срочности и механического исключения президента из процесса принятия бюджета. Бюджетный пакет не может служить своего рода постмодернистской 81-й статьей Конституции, которая позволяет органам исполнительной власти быстро и эффективно проталкивать желаемое регулирование через Сейм, включая в бюджетный пакет не продуманные до конца и спорные реформы. В случае реформ важно предусмотреть достаточно длительный промежуток между опубликованием закона и его вступлением в силу, чтобы общество имело возможность ознакомиться с содержанием нового закона и соответствующим образом спланировать свои действия", — заявил Левитс, оценивая процесс принятия бюджета.

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LETA

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LETA

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Koncertzāle "Latvija" Бюджет Сейм Эгил Левитс
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