Левитс провозгласил поправки, обязывающие самоуправления финансировать частные школы
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Несмотря на резкую критику со стороны самоуправлений, президент Латвии Эгил Левитс накануне провозгласил поправки к Закону об образовании. Они обязывают муниципалитеты финансировать частные школы, сообщает портал rus.lsm.lv.

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При этом Эгил Левитс потребовал у Кабинета министров четких правил для самоуправлений и критерии для финансирования, сообщается на сайте главы государства.

Поправки подал депутат от Национального объединения Ритвар Янсонс. По его мнению, если родители хотят, чтобы дети учились в частной школе, самоуправления должны это обеспечить.

Как писал Rus.LSM.lv, резко против выступили самоуправления — им нужно содержать обычные школы, сеть которых необходимо оптимизировать. Недоумение эта инициатива вызвала и у профсоюза учителей.

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