Левитс провозгласил поправки, позволяющие выбирать самоуправление на срок более 4 лет

Сегодня президент Эгил Левитс провозгласил поправки к закону о выборах в городские и краевые думы и закону о самоуправлениях, которые меняют порядок проведения внеочередных муниципальных выборов, позволяя в таких случаях избирать думу на срок более четырех лет.

Оба вышеупомянутых закона вступят в силу завтра, 22 февраля.

Согласно поправкам, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев, в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Если же дума распускается, когда до окончания срока ее полномочий остается более 24 месяцев, новый созыв думы будет работать только оставшийся до конца полномочий прежнего созыва срок. Авторы поправок мотивировали свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.

Действие этих поправок будет распространяться и на внеочередные выборы в Рижскую думу, которые предположительно пройдут 25 апреля. Таким образом, срок работы нового созыва Рижской думы составит немногим больше пяти лет вместо обычных четырех.

Кроме того, поправки предусматривают, что в случае роспуска думы временная администрация назначается на девять месяцев, вместо нынешних 15 месяцев.

Вышеупомянутые поправки были приняты Сеймом еще в конце прошлого года, однако в декабре президент по запросу парламентской оппозиции решил приостановить вступление этих поправок в силу.

Приостановленные подобным образом поправки передаются на референдум, если за это подпишется по крайней мере десятая часть избирателей. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела сбор подписей жителей Латвии за проведение референдума о приостановленных президентом поправках, который завершился 14 февраля.

Чтобы данные законопроекты были переданы на референдум, за это в течение 30 дней (до 14 февраля) должны были подписаться не менее одной десятой части избирателей (154 868 человек), однако собрать необходимое число подписей не удалось, поэтому сегодня президент провозгласил поправки.

По данным ЦИК, за передачу на референдум поправок к закону о выборах в городские и краевые думы подписались 6007 избирателей, а за передачу на референдум поправок к закону о самоуправлениях — 5956 избирателей.

Согласно Конституции, в ситуации, когда не удалось собрать необходимое для проведения референдума число подписей, приостановленные поправки вступают в силу.