Левитс провозгласил закон о добровольной выплате компенсаций Латвийской еврейской общине

Ранее президента призывало не провозглашать закон о добровольной выплате компенсаций Латвийской еврейской общине за годы Холокоста коалиционное Национальное объединение. Однако президент Эгил Левитс принял решение подписать закон.
По словам Левитса, вопрос, затронутый законом о возмещении доброй воли для Латвийской еврейской общины, закрыт навсегда, и возврата к нему не будет. Закон будет провозглашен.
Президент отметил, что данный законопроект инициирован самим Сеймом. По его мнению, за принятый закон, его необходимость, полезность и соответствие интересам государства и общества лежит на большинстве Сейма.
По словам главы государства, Сейм с самого начала имел стабильную и убедительную поддержку большинства для продвижения закона. По его словам, принятие закона в Сейме стабильно получало поддержку трех четвертей проголосовавших депутатов Сейма, что в сумме составляет почти две трети всех депутатов Сейма — то есть, конституционное большинство. Левитс отметил и то, что закон поддерживали как коалиционные, так и оппозиционные партии — только одна фракция (Национального объединения) выступала против.
Левитс подчеркнул, что проблема, затронутая в законе, является чрезвычайно серьезной и чувствительной, касающейся восстановления исторической справедливости, где возможна различная политическая оценка документа различными группами общества. Левитс напомним, что у закон есть важный внешнеполитический контекст.
Напомним, что ранее фракция Национального объединения в Сейме обратилась к президенту страны Эгилу Левитсу с просьбой не провозглашать закон о выплате государством добровольной компенсации в размере 40 млн евро еврейской общине Латвии за имущество, утраченное в годы Холокоста.
Возмещение планируется выплачивать в период с 2023 по 2032 год — по 4 млн евро ежегодно.
"У этого закона нет никакой связи с справедливостью или доброй волей, поскольку он свидетельствует о том, что страдания одного народа ценятся выше, чем страдания других народов, в том числе и латышей", — подчеркивал председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс: "Более того, этой компенсацией Латвия берет на себя ответственность за преступления, совершенные двумя преступными режимами, а это неприемлемо.
До Второй мировой войны еврейским религиозным организациям, общине и членам общины принадлежали школы, сиротские дома, больницы, дома культуры. У ряда объектов недвижимости не осталось владельцев — все члены семей были убиты во время Холокоста. Латвийские еврейские религиозные организации строили и приобретали имущество, и оно принадлежало им до 17 июня 1940 года.
Вернуть эту недвижимость в собственность в процессе денационализации члены еврейской общины не смогли. Семьи владельцев недвижимости были уничтожены во время Холокоста, а позже подверглись репрессиям тоталитарного коммунистического режима.
В аннотации к законопроекту говорится, что во время оккупации нацистской Германией в период с 1941 по 1945 год в Латвии были убиты примерно 75 000 евреев или примерно 90% членов довоенной еврейской общины страны. Это было тяжелейшее преступление против человечности, когда-либо происходившее на территории Латвии, говорится в аннотации к законопроекту.
Общие убытки, которые понесла еврейская община из-за невозможности вернуть в процессе денационализации объекты недвижимости, незаконно отчужденные в период советской оккупации, составляют 47 809 102 евро. Такие расчеты сделаны исходя из списка объектов недвижимости, принадлежащих еврейской общине на 16 июня 1940 года, и на основании кадастровой стоимости имущества на 31 декабря 2018 года.