Левитс провозгласил закон о добровольной выплате компенсаций Латвийской еврейской общине

Ранее президента призывало не провозглашать закон о добровольной выплате компенсаций Латвийской еврейской общине за годы Холокоста коалиционное Национальное объединение. Однако президент Эгил Левитс принял решение подписать закон.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Левитса, вопрос, затронутый законом о возмещении доброй воли для Латвийской еврейской общины, закрыт навсегда, и возврата к нему не будет. Закон будет провозглашен.

Президент отметил, что данный законопроект инициирован самим Сеймом. По его мнению, за принятый закон, его необходимость, полезность и соответствие интересам государства и общества лежит на большинстве Сейма.

По словам главы государства, Сейм с самого начала имел стабильную и убедительную поддержку большинства для продвижения закона. По его словам, принятие закона в Сейме стабильно получало поддержку трех четвертей проголосовавших депутатов Сейма, что в сумме составляет почти две трети всех депутатов Сейма — то есть, конституционное большинство. Левитс отметил и то, что закон поддерживали как коалиционные, так и оппозиционные партии — только одна фракция (Национального объединения) выступала против.

Левитс подчеркнул, что проблема, затронутая в законе, является чрезвычайно серьезной и чувствительной, касающейся восстановления исторической справедливости, где возможна различная политическая оценка документа различными группами общества. Левитс напомним, что у закон есть важный внешнеполитический контекст.

Напомним, что ранее фракция Национального объединения в Сейме обратилась к президенту страны Эгилу Левитсу с просьбой не провозглашать закон о выплате государством добровольной компенсации в размере 40 млн евро еврейской общине Латвии за имущество, утраченное в годы Холокоста.

Возмещение планируется выплачивать в период с 2023 по 2032 год — по 4 млн евро ежегодно.

"У этого закона нет никакой связи с справедливостью или доброй волей, поскольку он свидетельствует о том, что страдания одного народа ценятся выше, чем страдания других народов, в том числе и латышей", — подчеркивал председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс: "Более того, этой компенсацией Латвия берет на себя ответственность за преступления, совершенные двумя преступными режимами, а это неприемлемо.

До Второй мировой войны еврейским религиозным организациям, общине и членам общины принадлежали школы, сиротские дома, больницы, дома культуры. У ряда объектов недвижимости не осталось владельцев — все члены семей были убиты во время Холокоста. Латвийские еврейские религиозные организации строили и приобретали имущество, и оно принадлежало им до 17 июня 1940 года.

Вернуть эту недвижимость в собственность в процессе денационализации члены еврейской общины не смогли. Семьи владельцев недвижимости были уничтожены во время Холокоста, а позже подверглись репрессиям тоталитарного коммунистического режима.

В аннотации к законопроекту говорится, что во время оккупации нацистской Германией в период с 1941 по 1945 год в Латвии были убиты примерно 75 000 евреев или примерно 90% членов довоенной еврейской общины страны. Это было тяжелейшее преступление против человечности, когда-либо происходившее на территории Латвии, говорится в аннотации к законопроекту.

Общие убытки, которые понесла еврейская община из-за невозможности вернуть в процессе денационализации объекты недвижимости, незаконно отчужденные в период советской оккупации, составляют 47 809 102 евро. Такие расчеты сделаны исходя из списка объектов недвижимости, принадлежащих еврейской общине на 16 июня 1940 года, и на основании кадастровой стоимости имущества на 31 декабря 2018 года.