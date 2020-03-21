Левитс провозгласил закон о мерах поддержки для устранения последствий Covid-19

В субботу президент Латвии Эгил Левитс провозгласил закон о мерах устранения последствий в связи с распространением вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19, который включает широкий список мер государственной поддержки.

Левитс подписал шесть законов, которые принял вчера парламент, и они опубликованы в официальном издании Latvijas Vestnesis. Помимо названного закона, это поправки к коммерческому закону, законам об инвалидности, о страховании на случай материнства и болезней, о социальных услугах и социальной помощи, о роспуске Рижской думы.

Цель закона о мерах устранения последствий в связи с распространением вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 — реализовать меры по устранению угрозы государству, ввести особые механизмы поддержки, а также определить кризисные расходы, прямо связанные с ограничением распространения Covid-19.

Кабинет министров установит отрасли, нуждающиеся в поддержке, к которым будут применяться нормы закона и специальные механизмы поддержки.

В случае, если в затронутых кризисом отраслях работодатель не обеспечивает работника работой, работнику компенсируется зарплата в размере 75% от установленной за последние шесть месяцев, но не более 700 евро за календарный месяц. Это называется пособием по простою и не облагается ни подоходным налогом с населения, ни взносами социального страхования.

Предприятия затронутых кризисом отраслей будут иметь право просить о продлении срока уплаты налогов. Заявление должно быть подано не позже чем через два месяца после наступления срока платежа или дня вступления закона в силу. Служба государственных доходов (СГД) будет иметь право распределить налоговый платеж или отложить его на срок до трех лет, учитывая историю сотрудничества конкретного налогоплательщика с СГД. Информация о предприятии, договорившемся об отсрочке по уплате налогов, не будет размещена в базе налоговых должников.

Также предусмотрено, что за 2020 год субъектам хозяйственной деятельности не нужно будет обязательно вносить авансовые выплаты подоходного налога с населения.

Предприятия наиболее затронутых кризисом отраслей смогут использовать такие инструменты поддержки, как кредитные гарантии и ссуды для кризисных решений.

В рамках программы гарантирования обязательств будет предоставлена поддержка в размере около 100 млн евро. Размер гарантии будет составлять до 50%, а ее максимальная сумма — до 5 млн евро на одну компанию. Гарантии будут предоставляться в отношении таких обязательств, как инвестиционные кредиты и финансовый лизинг, при этом кредитная организация будет откладывать выплаты по основному долгу на срок до 2 лет.

Для кредитов на финансирование новых оборотных средств будет предоставлена поддержка в размере около 100 млн евро. Максимальная сумма в рамках этой программы составит до 1 млн евро на одну компанию, а максимальный срок — 3 года.

Законопроект также предусматривает, что СГД в ряде случаев вернет утвержденную переплату налога на добавленную стоимость.

Кроме того, до 1 сентября 2020 года кредиторам будет запрещено подавать заявки о процессе неплатежеспособности юридического лица.

В свою очередь компании, подпадающие под действие закона о годовых отчетах и консолидированных годовых отчетах, смогут подать годовой и консолидированный отчеты за 2019 год на три месяца позже установленного срока. Общества или фонды и религиозные организации будут иметь право подать годовой отчет за 2019 год до 31 июля 2020 года.

В случае необходимости министр финансов от имени государства будет иметь право брать ссуды, выбирать их условия и увеличивать максимально допустимый в бюджете очередного года размер государственного долга.

Поправки к коммерческому закону предусматривают, что собрания участников коммерческих обществ могут проходить удаленно, а поправки к закону о роспуске Рижской думы — что внеочередные выборы в думу переносятся на 6 июля 2020 года.