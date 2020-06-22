Левитс провозгласил закон об административно-территориальной реформе

Президент Эгилc Левитс провозгласил закон об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающий с 2021 года формирование в Латвии 42 самоуправлений вместо 119.

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16 июня руководители 46 самоуправлений Латвии обратились к президенту с совместным письмом, призывая не провозглашать этот закон. Самоуправления заявили, что считают принятый закон некачественным, недостаточно аргументированным, а саму реформу — недемократичной. Однако Левитс уже в пятницу заявил, что эта реформа необходима, чтобы повысить потенциал самоуправлений, добиться, чтобы их население получало качественные и равноценные услуги. Реформа — в интересах всех жителей страны, поэтому она должна состояться, подчеркнул Левитс.

Как сообщалось, Сейм утвердил закон об административно-территориальной реформе 10 июня. Он предусматривает, что с 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления вместо 119 нынешних.

Согласно новому закону, с 1 июля следующего года статус города получат Кокнесе и Иецава, а с 1 июля 2022 года городами станут Адажи, Марупе и Кекава.

Города Латвии будут разделены на города государственного значения и города краевого значения. Статус городов государственного значения получат Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Огре, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.