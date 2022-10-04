Левитс раскритиковал закон об обязательной службе. Пабрикс выступает за скорейшее принятие реформы

14-й Сейм может не принять проект закона о службе государственной обороны. Если это произойдет, Латвия потеряет время. Такое мнение в интервью "Латвийскому радио 4" выразил действующий министр обороны Артис Пабрикс.

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На вопрос ведущего "Латвийского радио 4" о том, что своим проигрышем на выборах в Сейм министр обороны поплатился за закон о службе государственной обороны, Пабрикс ответил отрицательно. По мнению политика, обязательная служба в армии необходима Латвии

"Я не думаю, но даже если это и так, я там ничего поменять не могу и не хочу, потому что я считаю, что для нашего государства эта реформа насчет обязательной службы нужна. Я должен был это сделать. Может, не все верят этому, но я все-таки работаю для государства, а не для партии. Эта реформа была нужна", — подчеркнул он.

Пабрикс не исключает, что Сейм следующего созыва может не принять закон, а "отложить его в дальний ящик" под предлогом усовершенствования. Министр уверен, что это только навредит Латвии.

"Здесь есть два варианта: нынешний парламент и новый где-то через месяц продвинет вперед этот закон или они просто положат его подальше и будут говорить, знаете, мы сейчас будем улучшать, улучшать что-то еще и так мы можем улучшать еще два года. В результате мы просто потеряем время. Наша безопасность не будет на таком уровне, как я бы хотел", — заявил политик.

Пабрикс также подчеркнул, что предложил ввести обязательную службу в армии из-за необходимости, хотя сам раньше выступал против этого.

"Да, я вижу серьезность этих рисков, если бы я ее не видел, я бы не предлагал эту реформу, потому что я сам был очень долго против обязательной службы. Я хотел использовать все те методы, которые были в моих руках, в руках министерства и наших вооруженных сил. За последние полгода мы поняли, что наши ресурсы исчерпаны. Мы не можем больше действовать так, как раньше. И это привело меня к этой реформе", — пояснил министр обороны.

В свою очередь, президент Латвии Эгилс Левитс считает проект закона о службе государственной обороны некачественным, поэтому провозглашать его он не будет.

В понедельник, 3 октября, в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио Левитс отметил, что обязательная служба необходима и должен быть подготовлен соответствующий закон, который урегулирует все вопросы службы. Принятие закона на несколько дней или недель раньше или позже не является главным вопросом. По мнению президента, вопрос заключается в качестве законопроекта.

"Мы не можем принять один некачественный закон, а потом сказать, что будем исправлять его по частям. Это нужно сделать как можно скорее, но в то же время качественно. Будет ли он принят нынешним или следующим Сеймом, это не так существенно", — отметил президент.

Главное — качественный закон, и насколько понимает Левитс, партии следующей возможной коалиции поддерживают введение обязательной службы.

"Если в этом законе будут явные противоречия и проблемы, то я его передам обратно на доработку, а не провозглашу", — подчеркнул президент.

В то же время Левитс отметил, что нынешняя коалиция "де-факто" уже не имеет большинства в Сейме, поэтому действующему парламенту следует воздерживаться от таких решений, которые могли бы обременить страну в будущем.

Как сообщалось ранее, в армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. СГО в обязательном порядке будет касаться тех граждан, которые родились после 1 января 2004 года. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут начать службу добровольно.

Планируется, что действующую службу можно будет заменить государственной гражданской службой в установленном в законе порядке, принятие которого ожидается до 1 января 2024 года. Законопроект также определяет несколько исключений, когда призыв на службу гособороны может быть отложен, но не позднее, чем до достижения лицом 26-летнего возраста. Определены и отдельные случаи, когда призыв осуществляться не будет.

Новую систему планируется вводить постепенно в течение пяти лет, укрепляя боевые способности НВС и создавая резерв вооруженных сил. СГО планируется создать 1 января 2023 года, при этом первый призыв будет укомплектован исключительно из граждан-добровольцев, но со второй половины 2023 года — граждане будет призываться в обязательном порядке.