Левитс рассказал, как выявлять фейки, и призвал с умом делиться понравившейся информацией
Foto: DELFI

Президент Эгилс Левитс, выступая на онлайн-конференции "Дня медиа-навыков для молодежи", рассказал латвийцам, как следует обращаться с информацией в наше время, особенно во время пандемии.

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"Чтобы иметь возможность действовать, нам нужна информация, нужны факты и знания. Наши мнения могут различаться и вкусы не совпадать. В демократическом государстве нам дана свобода выражать различные мнения и действовать по-разному, если это только не несет угрозы окружающим. Без фактов разговор невозможен", — приводит вводную от Левитса агентство LETA.

Однако во времена, когда соцсети, интернет и мессенджеры вроде WhatsApp стали главным источником информации, очень важно уметь отличать факты от выдумок и критически относиться к тому, что ты читаешь, видишь и слышишь, продолжил президент.

В частности, Левитс посоветовал проверять факты и озвучиваемые мнения "еще в двух или трех других источниках и сравнить их". Особенно важно это делать, если вы планируете поделиться какой-либо информацией в интернете. При этом президент призвал "не делиться ложью и неверными фактами даже в том случае, если хочется поиронизировать или посмеяться над ними, потому что у других может быть не такое чувство юмора".

Говоря о дискуссиях вокруг Covid-19, Левитс указал, что "невозможно искать решения для коронавирусного кризиса, если в самом начале разговора отрицается существование вируса".

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