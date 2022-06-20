Левитс: регион трех морей — регион экономического роста

Регион трех морей является регионом экономического роста, подчеркнул президент Латвии Эгил Левитс, открывая сегодня в Риге саммит Инициативы трех морей (ИТМ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в медиацентре канцелярии президента, Левитс отметил, что в долгосрочной перспективе экономический рост региона происходит быстрее, чем где-либо в Европе.

"Политическое значение нашего региона тоже растет. Вместе с другими европейцами мы определяем интересы Европы, ценности Европы. Это также очевидно в контексте нынешней российской войны на Украине", — сказал президент.

Он подчеркнул необходимость принятия на саммите правильных политических решений с целью увеличения инвестиций в ключевые сферы для обеспечения устойчивости и готовности наших экономик к будущему.

По словам президента, потребности в инфраструктуре на оси север-юг Европейского союза (ЕС) по-прежнему огромны. Левитс отметил, что более тесные цифровые, транспортные и энергетические связи на этой оси необходимы для сплочения ЕС.

"Нам нужно более конкретно сосредоточиться на наших энергетических взаимосвязях. Если угроза изменения климата еще не побудила нас действовать достаточно быстро, то война, которую ведет Россия на Украине, наконец-то привела к этому", — отметил президент.

Левитс подчеркнул, что транспортные маршруты в регионе ИТМ открывают много новых возможностей для консолидации региона и содействия развитию оси север-юг. Высокоскоростная железнодорожная линия Rail Baltica, которую планируется завершить к 2026 году, обеспечит связь с Варшавой и другими точками, и это лишь один пример.

По словам президента, проблемы с экспортом зерна, вызванные блокадой Черного моря, лишний раз указали на то, что железнодорожное сообщение в Европе все еще нуждается в расширении. А надежные и безопасные цифровые соединения необходимы не только для будущего экономического роста, но и для безопасности, отметил Левитс.

Он также напомнил, что крупные инфраструктурные проекты требуют инвестиций. Инвестиционный фонд ИТМ, созданный три года назад в Риге, объединяет ресурсы государств-членов. Президент отметил, что ожидается дальнейшее инвестирование правительств в фонд, а также расширение участия частного сектора.

В своем обращении Левитс подчеркнул, что потребности региона скромны по сравнению с масштабом мероприятий, которые потребуются на восстановление Украины после войны, а она, по мнению Левитса, закончится победой Украины.

Левис призвал Европейский совет на этой неделе принять положительное решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в члены ЕС. По словам президента, украинский народ проявил невероятное мужество и решимость в борьбе за свою свободу, за европейские ценности.

"Если опустится новый железный занавес, то он должен находиться на границах России, а не ее соседей. Сегодня Европа без Украины неполноценна. ЕС восстановил Европу после Второй мировой войны и после холодной войны. Теперь он должен продолжать начатую работу по обеспечению мира и свободы", — сказал президент.