Левитс: решение о выборе судьи не должно быть политизированным
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Латвийская конституция предоставляет Сейму право принимать решения об утверждении судей. Но судебная власть должна быть независимой, и поэтому выбор судей не должен быть политизирован, считает президент Эгилс Левитс.

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Президент высказал свое мнение в Twitter, после того как Сейм отклонил решение назначить бывшую председательницу суда Сатеверсме на должность судьи Верховного суда. "Прежде почти всегда удавалось избежать политизированности при выборе судьи, и нужно продолжать эту традицию правового государства", — написал Левитс.

Ранее сообщалось, что в 17 февраля, после часовых дебатов Сейм не утвердил Саниту Осипову на должность судьи Верховного суда (ВС). Перед голосованием ряд депутатов от коалиции и оппозиции раскритиковали либеральные взгляды Осиповой, а также признали, что ее место в либеральном университете или партии.

Кандидатуру Осиповой поддержали 40 депутатов, 29 парламентариев проголосовали против, а 16 воздержались. Таким образом, решение об утверждении Осиповой на должность судьи не было принято.

8 февраля Юридическая комиссия Сейма поддержала законопроект о назначении бывшей председательницы Конституционного суда (КС) Осиповой на пост судьи ВС. Ее место в КС займет Ирена Куцина.

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