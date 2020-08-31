Левитс: результат выборов в РД по-настоящему солидный и удовлетворительный

Результат внеочередных выборов в Рижскую думу является "по-настоящему солидным и удовлетворительным", заявил в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении президент Эгилс Левитс. Теперь, по его мнению, новоизбранным депутатам следует "перейти из модуса конкуренции в режим сотрудничества" и "проявить самодисциплину", чтобы создать полноценную правящую коалицию в РД.

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Левитс полагает, что у потенциальной коалиции имеется "видение развития Риги". Сам президент уверен, что Рига, по сравнению с Таллином и Вильнюсом, за последние годы утратила ореол привлекательности. "Теперь надо сделать так, чтобы мы догнали, и не просто догнали, а перегнали", - поделился видением социально-экономических процессов столицы глава государства.

В минувшую субботу, 29 августа, Левитс проголосовал на выборах в Рижскую думу, а затем поделился с агентством LETA своими соображениями насчет ситуации в столице. По словам Левитса, Риге уже 800 лет, у нее большой потенциал, но в течение последних десяти лет городские власти его не использовали.

Левитс признался, что в избирательной кабинке он активно ставил крестики и вычеркивал неугодных ему кандидатов. "Я проголосовал за тех, кто, на мой взгляд, были лучшими, хотя следует признать, что ни один список не является идеальным", - пояснил президент.

Глава государства уверен, что по итогам сегодняшних внеочередных выборов "спустя долгое время в Риге будет стабильное руководство с более четким видением развития города".