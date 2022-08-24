Левитс: с начала войны в Украине латвийцы стали более патриотичными

Через полгода после начала открытого вторжения России в Украину народ Латвии стал более патриотичным, более национальным и более готовым защищать свою страну, потому что теперь мы лучше осознаем цену нашей свободы, сказал в интервью Латвийскому радио президент Эгилс Левитс.

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Он подчеркнул, что прошедшие шесть месяцев под знаком войны в Украине полностью изменили весь мир, особенно Европу. России не удалось расколоть западное общество, наоборот, и НАТО, и Европа стали более сплоченными, альянс даже обрел двух новых членов.

Миф о всемогущей российской армии рухнул, и Украина показала, что лучшая тактика ведения войны может принести больше успеха, чем техническое превосходство.

Президент отметил, что в обществе от войны в Украине возникла рутина, но это не значит, что военная поддержка, которую мы оказываем Украине, уменьшилась, и эти события по-прежнему не исчезли с передовиц газет.

Левитс заявил, что задача Запада сейчас — неустанно продолжать оказывать военную помощь Украине, а также увеличивать экономическое и политическое давление на Россию, ни при каких обстоятельствах не отказываясь от санкций, несмотря на зависимость от российских ресурсов.

Комментируя влияние войны на Украине непосредственно на Латвию, президент признал, что эти события поставили точку в ряде давних вопросов, например, мы договорились о полном переходе на обучение на государственном языке, актуализировали роль латышского языка в рабочей среде, а также отказались от толерантности к памятникам оккупантам в нашей стране.

На вопрос, как он оценивает большую секретность и скрытность, в которой идет снос памятника в парке Победы, президент сказал, что при сносе этого монумента нужно действовать уверенно и безопасно, но и не провоцировать.