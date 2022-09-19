Левитс с супругой посетят похороны королевы Елизаветы II в Лондоне

Президент Латвии Эгил Левитс с супругой Андрой Левите примут сегодня участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

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Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября.

Государственные похороны королевы состоятся сегодня в 13:00 по латвийскому времени в Вестминстерском аббатстве.

Ожидается, что в похоронах примут участие многие мировые лидеры, в частности, президент США Джо Байден с супругой уже подтвердили свое участие в похоронах.

После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Карл III.