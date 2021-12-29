Левитс: самая большая угроза для латвийской демократии — популисты

По мере приближения предстоящих в 2022 году выборов в Сейм президент Эгилс Левитс призвал жителей Латвии задуматься о составе следующего парламента, а популистские политические силы он назвал угрозой латвийской демократии. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на передачу Латвийского радио Krustpunktā.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Левитс считает популизм одной из самых больших угроз латвийской демократии.

"Мы видим, что происходит, если популистов избирают в парламент. Не только в Латвии, в других странах. Парламенты рушатся. Они не способны на осмысленную толковую политику. И просто зря тратить свой голос и создавать трудности для парламента и страны на следующие четыре года — это не очень ответственно", — отметил президент.

По его мнению, это одна из причин, почему в Латвии сложно создавать качественную политику.

Левитс призвал жителей в следующем году перед выборами оценить предложения партий, обещания и программы, обратить внимание на то, являются ли они популистскими.

Также президент указал, что с 1993 года на каждых выборах 10-20% электората голосовали за тогдашних популистов.