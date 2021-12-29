Левитс: самая большая угроза для латвийской демократии — популисты
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По мере приближения предстоящих в 2022 году выборов в Сейм президент Эгилс Левитс призвал жителей Латвии задуматься о составе следующего парламента, а популистские политические силы он назвал угрозой латвийской демократии. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на передачу Латвийского радио Krustpunktā.

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Левитс считает популизм одной из самых больших угроз латвийской демократии.

"Мы видим, что происходит, если популистов избирают в парламент. Не только в Латвии, в других странах. Парламенты рушатся. Они не способны на осмысленную толковую политику. И просто зря тратить свой голос и создавать трудности для парламента и страны на следующие четыре года — это не очень ответственно", — отметил президент.

По его мнению, это одна из причин, почему в Латвии сложно создавать качественную политику.

Левитс призвал жителей в следующем году перед выборами оценить предложения партий, обещания и программы, обратить внимание на то, являются ли они популистскими.

Также президент указал, что с 1993 года на каждых выборах 10-20% электората голосовали за тогдашних популистов.

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