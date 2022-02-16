Левитс: Сатверсме необходимо дополнение о правах в цифровой среде

Сатверсме Латвии необходимо дополнить новыми нормами об основных правах в цифровой среде. Об этом президент Эгил Левитс заявил на международной научной конференции в честь столетия Конституции Латвии.

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"Думая о будущем, я считаю, что пора начать обсуждение еще одного небольшого, но важного дополнения к Конституции, а именно, новой нормы об основных правах в цифровой среде", — отметил президент.

Дополнения необходимы для защиты прав человека в цифровой среде, защиты от кризиса демократии и угрозы автономии человека, связанной с тем, что социальное развитие людей все больше связано с цифровыми технологиями.

У юристов, специалистов по конституционному праву и законодательству есть время подготовить эти дополнения, заявил Левитс. Президент сообщил, что в ближайшее время инициирует обсуждение этого вопроса.

Заместитель председателя Конституционного суда Алдис Лавиньш заявил, что дополнение Сатверсме необходимо рассматривать с точки зрения будущего, поскольку она будет определять государственное устройство для нескольких поколений. Необходимо понять, как результат повлияет на Латвию, в том числе в европейском контексте.

Президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш отметил, что одна из целей конференции "Сатверсме Латвийской Республики — 100" состоит в том, чтобы взглянуть на нее с современной точки зрения, оценив ее роль в прошлом и пути развития в будущем.

"Важно помнить, что наша история — не только история войн, режимов, оккупационных властей и движений сопротивления, но и история демократии и верховенства права", — добавил председатель комиссии по организации конференции Гунтис Земитис.

По мнению Левитса, ценности Сатверсме Латвии являются частью общих ценностей ЕС. Президент поделился своим опытом разработки преамбулы Конституции в 2014 году, куда включены четыре основных принципа: демократия, правовое государство, социально ответственное государство и национальное государство.

"Эти четыре основополагающих принципа составляют основу структуры Конституции и государственной политики", — подчеркнул глава государства.

"Мы вновь стоим перед угрозой войны. Россия угрожает Украине. Ответом на агрессию является эффективная солидарность всех европейских демократий с жертвой этой агрессии", — сказал президент.