Левитс: сейчас нет необходимости в новых ковидных ограничениях

На данный момент нет необходимости для введения новых ограничений для борьбы с распространением Covid-19, сообщил журналистам после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Латвии Эгилс Левитс.

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Он отметил, что ситуацию существенно изменил "омикрон", который заразен и быстро распространяется, однако он не вызывает настолько тяжелого заболевания, как дельта-штамм.

Президент указал, что государство всегда должно следить за реальным развитием вируса. По мнению Левитса, те меры, которые были правильными во время распространения дельты, могут быть неправильными при распространении "омикрона". Политик признал, что правительство эластично отреагировало на новую ситуацию.

Президент указал, что во второй половине февраля может быть достигнут пик заболеваемости, после чего пойдет на спад. Левитс подчеркнул, что главная забота — это возможности больниц, которые необходимо укреплять.

Также он отметил, что каждому жителю дана возможность защитить себя, полностью вакцинировавшись и получив бустерную дозу.

Левитс подчеркнул, что необходимо использовать респираторы FFP2 или медицинские маски, а также соблюдать общие меры предосторожности. Президент пояснил, что таким образом можно защитить себя от тяжелого течения заболевания и госпитализации. Защита себя способствует здоровью общества, добавил он.

Также политик указал, что вакцинация по-прежнему крайне важна и должна быть продолжена. На данный момент вакцинировано 80% взрослого населения Латвии. По словам Левитса, это похоже на средний показатель по Европе, однако по-прежнему есть люди, который не хотят прививаться по идеологическим причинам. Он подчеркнул, что это проблема, но необходимо продолжать вакцинацию и соблюдать все меры предосторожности.

Премьер-министр Кариньш также призвал жителей сделать прививку и получить бустерную дозу вакцины, в публичных местах и на работе пользоваться респираторы FFP2 и как можно чаще делать тесты при подозрениях на Covid-19. В этом случае Кариньш призвал не идти на работу, чтобы не заразить других.

Он отметил, что эта стратегия основана на индивидуальной ответственности. Политик также указал, что введение дальнейших ограничений сейчас нецелесообразно. Кариньш подчеркнул, что каждый может защитить себя, сделав прививку.

"Мы можем защитить себя и тем самым помочь всему обществу и системе здравоохранения в целом, взяв индивидуальную ответственность за себя. Государство предоставляет возможность вакцинации. Пожалуйста, используйте ее. Если вы еще не получили бустерную дозу вакцины, знайте, что еще не поздно. Если не сделана первая прививка, еще не поздно. Это имеет смысл и необходимость", — указал Кариньш.