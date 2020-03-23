Левитс: Сейм во время чрезвычайной ситуации может работать удаленно

Специалисты по конституционному праву решили, что Сейм может проводить заседания удаленно через интернет, сообщил президент Латвии Эгилс Левитс.

Конституция Латвии гласит - “Сейм свои заседания проводит в Риге и только в чрезвычайных обстоятельствах может собраться в другом месте”.

Левитс указал, что в момент утверждения Конституции в 1922 году его авторы не могли предусмотреть ситуацию, в которой оказалась Латвия сейчас. Тем не менее современная интерпретация Конституции позволяет Сейму собираться удаленно, в интернете.

“Сатверсме надо понимать таким образом, чтобы государство продолжало существовать, работать и защищать своих жителей”, - заявил Левитс.

Президент Латвии указал, что современные технологии позволяют голосовать и дебатировать удаленно.

Как уже сообщалось, в конце прошлой недели у депутата Сейма Артуса Кайминьша обнаружили новый коронавирус. Из-за этого все депутаты Сейма и правительство должны были самоизолироваться. Кабинет министров перешел на удаленную работу.