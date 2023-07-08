Левитс символически передал Ринкевичу ключи от Рижского замка и президентский штандарт

В полдень состоялась торжественная церемония передачи ключей от Рижского замка от экс-президента Латвии Эгилса Левитса Эдгару Ринкевичу, который утром 8 июля дал присягу в Сейме и вступил в полномочия главы государства.

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Эгилс Левитс и его супруга Андра Левите встретили Ринкевича на площади Рижского замка, затем они направились к воротам замка, отмечает агентство LETA. В мероприятии приняли участие военнослужащие Национальных вооруженных сил страны. Военный оркестр исполнил государственный гимн Латвии и обеспечил музыкальное сопровождение.

За церемонией наблюдали около 100 человек.

Также Левитс вручил Ринкевичу президентский штандарт.

После того, как новый президент дал присягу, ему были вручены высшие государственные награды. Президент, вступая в должность, получает, согласно Закону "О государственных наградах", право на высшую степень каждого ордена — ордена Трех звезд, ордена Виестурса и Креста за заслуги, а также цепь ордена Трех звезд. Ринкевич уже является кавалером ордена Виестурса — это награда вручена ему еще в 2004 году, когда Латвия вступила в НАТО. Тогда будущий президент занимал пост госсекретаря Минобороны. В 2002-2003 годах был замом главы делегации Латвии на переговорах по вступлению в НАТО

Далее состоялась церемония возложения цветов к памятнику Свободы. Также глава государства, экс-глава МИД съездил на Лесное кладбище — возложить цветы к могилам первого президента Латвии Яниса Чаксте и первого министра иностранных дел страны Зигфрида Анны Мейеровица.

В 16.00 в Рижском замке начнется инаугурационный прием президента Латвии Эдгара Ринкевича.