Левитс сравнил подверженных пропаганде Кремля с сектантами, чьи убеждения трудно изменить
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Население, доверяющее пропаганде Кремля, похоже на сектанта — оно не хочет слышать иные мнения и аргументы, поэтому изменить убеждения таких людей очень сложно, заявил президент Эгилс Левитс в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Президент указал, что большинство подверженных пропаганде Кремля — русскоязычные. Необходимо приложить все усилия, чтобы эта культивируемая российской властью идеология не распространялась в нашем обществе, в том числе в масс-медиа и социальных сетях, считает Левитс

При этом он указал, что есть много людей, которые пытаются сориентироваться в информационном пространстве и понять, кому верить — они пока не стали жертвами кремлевской пропаганды, а находятся в процессе осмысления. Такие жители еще способны воспринимать аргументы, факты, к ним можно апеллировать.

Людям свойственно доверять своему ближнему кругу — родственникам, друзьям, знакомым, поэтому каждый член общества должен сделать все возможное, что привести в чувство тех, кто затерялся в информационном пространстве и не дать им стать последователями кремлевской пропаганды, считает Левитс.

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