Левитс: США молниеносно отреагировали на действия правительства Латвии

Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) молниеносно отреагировало на действия правительства Латвии по отделению лица, подвергнутого санкциям, от управления Вентпилсского свободного порта, заявил президент Латвии Эгил Левитс.

"Правительство Латвии отреагировало очень быстро, и лицо, подвергнутое санкциям, было отделено от управления Вентпилсского свободного порта. Тем самым у США больше нет оснований оставлять санкции в силе. OFAC молниеносно отреагировало на действия правительства", — сказал президент.

Он подчеркнул, что для Латвии важно, чтобы Вентспилсский порт работал и оставался одним из крупнейших портов Латвии.

Говоря об оставшихся в санкционном списке Агентстве развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, Левитс высказал мнение, что эти организации должны предпринять аналогичные действия.

"Это не задача правительства, однако агентство и ассоциации, если это возможно, должны устранить влияние лица, подвергнутого санкциям", — сказал глава государства.

Как сообщалось, 18 декабря OFAC исключило Управление Вентспилсского свободного порта и Вентспилсский порт з санкционного списка.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, это решение США приняли после интенсивных переговоров с посольством Латвии в Соединенных Штатах, МИД и другими органами, а также ознакомившись со всеми уже выполненными и планируемыми Латвией действиями по необратимому устранению влияния подвергнутого санкциям лица на Вентспилсский порт и управление порта.

"Таким образом управление Вентспилсского порта, порт и предприятия, работающие в нем, могут без помех продолжать деятельность", — заявили в МИД.

OFAC не изменило решения о санкциях против Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Как сообщалось, 9 декабря ОFAC на основании т. н. закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.