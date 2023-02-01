Левитс: страны Балтии и Польша во многом определяют повестку дня Европы и НАТО в отношении агрессии России против Украины
Foto: LETA

С 24 февраля прошлого года Латвия, Литва, Эстония и Польша во многом формируют повестку дня Европы и НАТО в связи с агрессией России против Украины, потому что лучше других понимают, на чьей стране правота, заявил сегодня на пресс-конференции после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент Латвии Эгил Левитс.

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Он подчеркнул, что Латвию и Польшу связывают глубокие исторические связи.

Безопасность была главной темой переговоров президентов. Левитс подчеркнул, что у Латвии и Польши схожие взгляды на безопасность в регионе.

Президенты также обсудили возможности дальнейшей помощи Украине.

Президенты подчеркнули, что следует укреплять транспортную инфраструктуру между странами Балтии, чтобы не только облегчить передвижение людей, но и развивать военную инфраструктуру.

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