Левитс: теперь в Риге будет стабильная власть с более четким видением развития города

В субботу, 29 августа, президент Латвии Эгилс Левитс с супругой Андрой проголосовал на выборах в Рижскую думу, а также поделился с агентством LETA своими соображениями насчет ситуации в столице. По словам Левитса, Риге уже 800 лет, у нее большой потенциал, но в течение последних десяти лет городские власти его не использовали.

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Левитс признался, что в избирательной кабинке он активно ставил крестики и вычеркивал неугодных ему кандидатов. "Я проголосовал за тех, кто, на мой взгляд, были лучшими, хотя следует признать, что ни один список не является идеальным", - пояснил президент.

Глава государства уверен, что по итогам сегодняшних внеочередных выборов "спустя долгое время в Риге будет стабильное руководство с более четким видением развития города".

Списки на выборы подали 15 партий и их объединений - "Для развития /За!" и "Прогрессивные", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийское объединение регионов, Новая консервативная партия, "Честь служить Риге", "Согласие", "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, "Альтернатива", "Едины для Латвии", Русский союз Латвии, Партия центра, Партия действия, национальный союз "Справедливость", "Новое Согласие" и "KPV LV".

В целом на 60 мест в столичной думе претендуют 707 кандидатов.

На выборах в Рижскую думу избиратели могут голосовать на любом из 156 избирательных участков. В то же время Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рекомендует избирателям приходить на свой участок. Людям, которые будут голосовать не на своем избирательном участке, рекомендуется запланировать больше времени на процедуру голосования.

Чтобы ускорить процесс голосования, ЦИК рекомендует взять с собой на избирательный участок приглашение Управления по делам гражданства и миграции, которое содержит порядковый номер избирателя в списке участка. Свой порядковый номер в списке можно узнать и на избирательном участке.

Для голосования при себе нужно иметь удостоверяющий личность документ - паспорт или удостоверение личности (eID).