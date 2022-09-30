Левитс: учителя должны получать конкурентоспособную зарплату
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Образование народа Латвии должно быть приоритетом, поэтому учителя должны получать конкурентоспособную заработную плату и сбалансированную нагрузку, подчеркнул президент Эгил Левитс в праздничном обращении к педагогам накануне Дня учителя.

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В своем заявлении Левитс призывает будущих депутатов Сейма "доказать в работе" то, что они обещали педагогам во время предвыборной кампании.

По словам президента, профессия педагога чрезвычайно важна, ведь именно педагоги создают знания и навыки подрастающего поколения и заботятся о наследовании национальных ценностей.

Левитс отмечает, что в Латвии есть знающие, творческие и умудренные жизненным опытом педагоги, которые работают, несмотря на все трудности.

Президент желает педагогам выдержки, уверенности в своих силах и неизменной жизнерадостности.

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