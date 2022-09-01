Левитс: учителя занимают стратегически важную позицию в современной Латвии

Учителя занимают стратегически важную позицию в современной Латвии, подчеркнул президент Латвии Эгилс Левитс во время своего визита в Озолниекскую среднюю школу.

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Как сообщили агентству LETA в Канцелярии президента, Левитс отметил, что для продолжения Латвийского государства необходимо новое поколение, и именно учителя будут теми, кто готовит молодежь с пониманием латышских ценностей и глубокими знаниями о мире.

В свою очередь, при посещении Вилцесской основной школы, в которой этой осенью начали учиться 84 ребенка, из них восемь в 1-м классе, президент подчеркнул, что Вилце является одним из старейших мест в Латвии, где 150 лет назад родился и учился исполняющий обязанности президента во время немецкой оккупации Паулс Калниньш.

"В этой школе очень сердечная атмосфера, которая делает молодого человека самостоятельным и стабильным существом, чтобы можно было дальше двигаться по жизни", — отметил Левитс.

Как сообщалось ранее, 1 сентября в Латвии отмечается День знаний, начался новый учебный год.