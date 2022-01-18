Левитс указал на необходимость механизмов поддержки в условиях роста цен на энергоресурсы

Президент Эгил Левитс решительно выступает за необходимость механизмов поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы, особенно для таких малозащищенных групп общества, как пенсионеры, сообщила агентству LETA руководитель канцелярии президента Юстина Дейчмане.

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Как указал президент, поддержка малозащищенных групп общества в настоящее время особенно актуальна, и правительство Латвии в дополнение к уже утвержденным механизмам поддержки на этой неделе примет решение и о других мерах.

Как сообщалось, Латвийская федерация пенсионеров направила письмо руководителям страны, в котором выразила обеспокоенность условиями жизни пенсионеров, получателей пенсий по инвалидности и социальных пособий в то время, когда растут цены на продукты питания, товары первой необходимости и услуги.

В письме федерация указала, что высшие должностные лица срочно должны принять решения об улучшении условий жизни пенсионеров и людей с инвалидностью, выделив из средств на непредвиденные расходы финансирование для выплаты единовременных пособий в размере не менее 200 евро.

По данным федерации, у многих пенсионеров счета за электричество выросли в два раза, также растут коммунальные платежи и транспортные расходы. "Имеющиеся компенсационные механизмы не в состоянии компенсировать стремительное снижение уровня жизни", - отмечает организация.

Также федерация в письме отмечает, что в прошлом году многим пенсионерам муниципальные социальные службы были вынуждены отказать в жилищных пособиях, если размер пенсии превышал 255 евро. Хотя в настоящее время этот аспект меняется, пожилым и больным людям вновь приходится подавать в социальные службы документы и справки, повторно платить за них и покрывать дорожные расходы.