Левитс указал на необходимость механизмов поддержки в условиях роста цен на энергоресурсы
Foto: LETA

Президент Эгил Левитс решительно выступает за необходимость механизмов поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы, особенно для таких малозащищенных групп общества, как пенсионеры, сообщила агентству LETA руководитель канцелярии президента Юстина Дейчмане.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как указал президент, поддержка малозащищенных групп общества в настоящее время особенно актуальна, и правительство Латвии в дополнение к уже утвержденным механизмам поддержки на этой неделе примет решение и о других мерах.

Как сообщалось, Латвийская федерация пенсионеров направила письмо руководителям страны, в котором выразила обеспокоенность условиями жизни пенсионеров, получателей пенсий по инвалидности и социальных пособий в то время, когда растут цены на продукты питания, товары первой необходимости и услуги.

В письме федерация указала, что высшие должностные лица срочно должны принять решения об улучшении условий жизни пенсионеров и людей с инвалидностью, выделив из средств на непредвиденные расходы финансирование для выплаты единовременных пособий в размере не менее 200 евро.

По данным федерации, у многих пенсионеров счета за электричество выросли в два раза, также растут коммунальные платежи и транспортные расходы. "Имеющиеся компенсационные механизмы не в состоянии компенсировать стремительное снижение уровня жизни", - отмечает организация.

Также федерация в письме отмечает, что в прошлом году многим пенсионерам муниципальные социальные службы были вынуждены отказать в жилищных пособиях, если размер пенсии превышал 255 евро. Хотя в настоящее время этот аспект меняется, пожилым и больным людям вновь приходится подавать в социальные службы документы и справки, повторно платить за них и покрывать дорожные расходы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!