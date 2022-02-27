Левитс: Украине надо незамедлительно присвоить статус страны-кандидата в ЕС

Европейский союз (ЕС) должен незамедлительно присвоить Украине статус страны-кандидата, в своем Twitter заявил президент Латвии Эгилс Левитс, передает LETA.
"Украина стала одной большой площадью Майдана. Украина видит свое будущее в Европе. ЕС должен незамедлительно присвоить Украине статус страны-кандидата и дать доступ к финансированию", — заявил Левитс.
Ранее с подобным призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский. На данный момент, Украина не является страной-кандидатом ни официально, ни потенциально.