Левитс: Украине необходимо все оружие, чтобы себя защитить

Президент Латвии Эгилс Левитс в интервью программе Rīta panorāma заявил, что Украине необходимо все оружие, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии. В эти дни глава государства находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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По словам Левитса, нынешний форум проходит под знаком Украины. Сам же президент Латвии отметил, что участвуя в мероприятии, он будет продвигать вопрос о трибунале за военные преступления, совершенные Россией.

"Необходим международный трибунал", — резюмировал Левитс и добавил, что собирается это обсудить с другими участниками форума в Давосе.

Также он подчеркнул, что Запад должен постоянно помогать Украине, не забывая о войне, развязанной Россией против Украины. Левитс уверен, что военную помощь можно еще увеличить.