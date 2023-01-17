Левитс: Украине необходимо все оружие, чтобы себя защитить
Foto: DELFI

Президент Латвии Эгилс Левитс в интервью программе Rīta panorāma заявил, что Украине необходимо все оружие, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии. В эти дни глава государства находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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По словам Левитса, нынешний форум проходит под знаком Украины. Сам же президент Латвии отметил, что участвуя в мероприятии, он будет продвигать вопрос о трибунале за военные преступления, совершенные Россией.

"Необходим международный трибунал", — резюмировал Левитс и добавил, что собирается это обсудить с другими участниками форума в Давосе.

Также он подчеркнул, что Запад должен постоянно помогать Украине, не забывая о войне, развязанной Россией против Украины. Левитс уверен, что военную помощь можно еще увеличить.

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