Левитс: в 2030 году Латвия будет латышским государством и одним из самых современных в Европе
Foto: Saeimas administrācija

Латвия должна стремиться стать современной, латышской и инклюзивной страной, завил президент Эгил Левитс в ходе дискуссии о парламентской демократии 26 февраля.

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Отвечая на вопрос, какой президент видит Латвию через десять лет, он отметил, что с 2015 по 2025 год ведущие позиции займут представители нового поколения, которые смотрят на мир более глобально, чем люди старших возрастов. Президент также считает, что Латвия могла бы быстрее развиваться во всех сферах.

"На мой взгляд, в 2030 году мы могли бы стать одной из самых современных европейских стран и не потому, что мы бы приняли все инновации, а потому, что приняли бы только самые важные, и смогли бы различить, что по-настоящему значимо, а что — нет. Также это будет латышское государство, потому что элемент латышскости — язык и культура — отличают нас от других стран", — сказал Левитс.

Отвечая на вопрос, какие рекомендации президент мог бы дать молодым людям для лучшего понимания политических процессов и правил в Латвии и в Европейском Союзе, Левитс ответил, что политикой нужно интересоваться и получать информацию, а также следить за событиями в мире. Полученную информацию нужно критически оценивать и выделять самое важное.

"Интернет — это замок с большим количеством информации, и нужно уметь различать, что есть что, даже если вы с чем-то не согласны. Медиаграмотность учит различать значимое и менее значимое. Крайне необходимо приобрести такой навык. Если этого навыка нет, то ваше участие в политике и обществе будет деструктивным", — сказал президент.

Один из участников дискуссии спросил, как Левитс может воодушевить молодых людей во время пандемии Covid-19. Президент отметил, что очень хорошо понимает молодых людей, которые до сих пор были активно социализированы, а теперь им приходится много времени проводить дома. Левитс указал, что из-за этого приходится испытывать большее психологическое давление. Он призвал молодежь осознать, что пандемия закончится.

"Я надеюсь, что летом или осенью ситуация улучшится. Каждый плохой период когда-то заканчивается, — сказал Левитс. — Если не впадем в уныние, а продолжим быть активными, нас ждут положительные перемены, которые должны придать сил для преодоления серьезных проблем".

Президент также ответил на вопрос, нормально ли то, что в парламентской демократии решения принимаются некомпетентными чиновниками. Левитс попросил проводить различие между политикой и "технической компетенцией". Он согласился с тем, что отраслевые эксперты знают, как работает та или другая отрасль. Это люди, которые получили высшее образование и компетентны в своей сфере. Президент подчеркнул, что компетенция политика с этим никак не связана — по мнению президента, политик, в том числе и глава государства, необязательно должен быть специалистом в какой-то определенной области.

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