Левитс: в борьбе с Covid-19 Латвии помогла привычка жить на хуторах

Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на открытии конференции "Paliec mājās — paliec cilvēks!" ("Оставайся дома — оставайся человеком") завил, что в связи с Covid-19 человечество впервые за несколько тысяч лет столкнулось с "ситуацией, когда нужно сидеть дома". "Это можно сравнить, может быть, с пещерным веком", — признал глава страны, отметив однако, что у латышей в данной ситуации есть определенные исторически сложившиеся преимущества.

"Мы всегда говорим, что латыш есть хуторянин и интроверт. Сегодня эти хуторянство и интровертность — как раз те особенности, которые нам нужны и которые дают нам эти плюсы. К тому же "латыш как хуторянин" означает, что он в определенной мере автономен. Более автономен, чем, скажем, те общества, в которых люди все время "трутся" друг с другом. Это означает, что, возможно, мы лучше справляемся с самоизоляцией и сокращением контактов", — пояснил свою мысль Левитс.

При этом у латышей есть и другие положительные особенности. "В особых, критических ситуациях они способны сплотиться и без особого руководства, принимать правильные решения как коллектив, как общество", — рассказал президент. Он напомнил, что скоро наступит праздничная дата 4 мая, которое в этом году обозначит 30-летний юбилей с момента восстановления Латвийского государства.

"Это действительно уникальный случай в мировой истории, когда целая нация смогла самоорганизоваться, чтобы достичь общего результата, выполнить поставленное перед собой задание", — уверен Левитс. Он также упомянул латышские народные песни таутасдзиесмас, в которых "включены определенные принципы" мироощущения народа.

В качестве примера глава государства привел фольклорное произведение "Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādama…" ("Беду под камень положила, с песней я над ней прошла"). "Призываю делать то же самое — со спокойным сердцем и реальным оптимизмом смотреть в будущее", — подытожил Левитс.