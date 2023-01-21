Левитс в Екабпилсе: "Для укрепления защиты от наводнений надо отложить бюрократию в сторону"

Президент Латвии Эгилс Левитс сегодня, 21 января, посетил Плявиняс и Екабпилс, сообщила агентству ЛЕТА специалист по коммуникациям медиацентра канцелярии президента Элина Креса.

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Ранее Екабпилс пострадал от наводнения в результате подъема воды в Даугаве. В городе были затоплены обширные территории, а в городской защитной дамбе возникли протечки, поэтому возникли опасения по поводу ее устойчивости.

В Плявиняс президент встретился с председателем Айзкраукльской краевой думы Леоном Лидумсом и руководителем управления Плявиньского объединения Андрисом Амбайнисом, чтобы обсудить готовность города к кризисным ситуациям, в том числе наводнениям.

Затем президент отправился в Екабпилс и ознакомится с ситуацией в городе после наводнения. Президент обсудил с представителями самоуправления и различных учреждений и служб укрепление инфраструктуры города для защиты от наводнений, вопросы гражданской обороны и кризисного управления.

В ходе беседы большое внимание было уделено опыту управления кризисными ситуациями, который Екабпилсский край может предоставить для укрепления национальной системы гражданской обороны, говорится в сообщении канцелярии.

По словам Эгила Левитса, для укрепления инфраструктуры защиты от наводнений следует отложить в сторону бюрократические препятствия.

Во время встречи с представителями Екабпилсской краевой думы, уездными специалистами и предпринимателями и спасателями, пришедшими на помощь в случае наводнения, а также представителями Национальной гвардии и Министерства внутренних дел, президент высоко высоко оценил работу мэра Екабпилса Райвиса Рагайниса и совета по управлению кризисом.

Левитс также выразил благодарность всем причастным службам, предпринимателям, негосударственному сектору и людям, которые участвовали в ликвидации последствий наводнения, помогая материалами, оборудованием, работами и знаниями.

Левитс поднял ряд приоритетных вопросов о том, что еще необходимо сделать до весны для предотвращения нынешнего паводкового кризиса, и какие необходимы инвестиции в укрепление природоохранной инфраструктуры к следующей зиме и в перспективе , чтобы ситуация не повторилась в ближайшие годы, и что необходимо улучшить в местной и национальной системе гражданской обороны, исходя из реального опыта Екабпилса.

Представители Екабпилсской краевой думы заявили, что существующий порядок закупок отсрочит выполнение необходимых работ по укреплению плотины и других инфраструктурных работ до следующей зимы. Президент согласился с тем, что в этой ситуации необходимо изменить правовую базу, чтобы работы были завершены.

Левитс обещал обсудить этот вопрос с премьер-министром и с министрами внутренних дел и охраны окружающей среды и регионального развития.

"Необходимо следить за тем, чтобы работы по укреплению инфраструктуры проводились вовремя и с соответствующим финансированием — правительство должно помочь муниципалитету", — отметил Левитс.

Он подчеркнул, что "опыт Екабпилса показывает, что самоуправлению приходится справляться с кризисами местного масштаба, потому что оно лучше знает, что нужно делать. Госслужбы, конечно, приходят на помощь, когда это необходимо".

По мнению президента, такой принцип должен быть заложен и в национальную систему антикризисного управления.