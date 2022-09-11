Левитс в Киеве: после победы Украина станет одной из сильнейших стран Европы

Президент Латвии Эгилс Левитс в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским принял участие в Ялтинской конференции по европейской стратегии, сообщает пресс-служба главы государства.

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На конференции Левитс говорил про единство западных стран и поддержке Украины, расследовании преступлений российской агрессии, восстановление международного порядка и санкционной политики как инструменте борьбы

"Россия начала идеологическую войну не только против Украины, но и против всего мира. Наш долг в этой войне очень прост — обеспечить Украину всей возможной поддержкой - военной, финансовой, гуманитарной и политической. Это наш вклад в безопасность и свободу Украины и всей Европы. Уверен, что после победы Украина станет одной из сильнейших в Европе стран — современной, экономически стабильной, а украинцы будут единым народом", — сказал Левитс на открытии конференции в Киеве.

Foto: Egils Levits Kijeva

Президент Латвии подчеркнул: "Переговоры с агрессором о возможном компромиссе не имеют долгосрочного покрытия - настоящий мир может быть достигнут только тогда, когда обе стороны признают международное право. Любое давление на Украину в связи с временной потерей некоторых территорий не приведет к миру, наоборот — создаст большую опасность в будущем, но уже в большем масштабе".

Левитс добавил, что стабильность демократии является актуальным вопросом на данный момент.

"Демократия сталкивается с вызовами как извне (агрессией против демократии в европейской страны), так и изнутри (недоверием к правительствам, популизму и т.д.). Демократия сейчас в стрессе. Устойчивая демократия является основой нашего процветания, что необходимо для восстановления международного мирного порядка. Я не сомневаюсь, что это важно для всех других 192 государств-членов ООН", - отметил он.

Foto: Egils Levits Kijeva

В дискуссии о текущей и перспективах санкционной политике против России Левитс заявил, что "очень важно сохранить политику санкций в отношении РФ до тех пор, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность и суверенитет".

"Латвия высоко ценит стабильность, международный мир и безопасность, гарантированные международным правом. Должны быть предотвращены любые попытки подорвать этот международный порядок", — подчеркнул президент, добавив, что "гражданский долг всех нас - противостоять информационной войне России".

Эгилс Левитс также подчеркнул, что Латвия, пережив информационную войну, научилась лучше распознавать и бороться с российской пропагандой и может поделиться своим опытом с другими странами.

Foto: Egils Levits Kijeva

Foto: Egils Levits Kijeva

Foto: Egils Levits Kijeva

Foto: Egils Levits Kijeva

Foto: Egils Levits Kijeva

Foto: Egils Levits Kijeva

Foto: Egils Levits Kijeva

Foto: Egils Levits Kijeva