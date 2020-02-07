Левитс: в Латвии правительству следовало бы консолидировать политику общественных, частных СМИ и соцсетей

Принципы государственного управления в Латвии устарели и больше подходят для "страны ХХ века", а не современного государства. Такое заявление в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3 сделал президент Эгилс Левитс, добавив, что на данный момент госуправление Латвии больше похоже на "одно большое самоуправление".

В частности, Левитс отметил, что сейчас законодательство и нормативные акты не охватывают все сферы, актуальные в современном государстве. Например, недостаточно сформулирована медийная политика. Президент считает, что правительство должно "консолидировать четкую медийную политику, включающую в себя все информационное пространство в самом широком понимании", — общие принципы государственной политики должны сформулированы и для и общественных, и коммерческих СМИ, и социальных сетей.

Ранее Левитс также заявил, что правительство Латвии "проделало серьезную работу". По мнению главы государства, большим достижением правительства Кариньша стало недавнее положительное заключение Moneyval о ситуации с отмыванием денег в Латвии. Президент полагает, что именно это правительство "вытащило Латвию из болота", в котором она оказалась из-за проблем в финансовом секторе. По мнению политика, заключение Moneyval дает положительные надежды, что Латвия не будет включена в "серый список" организации FATF.