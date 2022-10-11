Левитс: в перспективе наши вооруженные силы должны быть увеличены

В перспективе вооруженные силы Латвии должны быть увеличены, поэтому курс правящих политиков, взявших на себя обязательство по увеличению финансирования обороны и введения службы гражданской обороны, является правильным, заявил президент Эгил Левитс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Уже в понедельник после ракетных ударов по Киеву он сказал, что глобальная поддержка Украины должна быть удвоена, а последняя бомбардировка в Киеве и других регионах Украины не оставила сомнений в том, что Россия является террористическим государством, стремящимся к разрушению и господству.

Президент подчеркнул, что помощь Украине должна быть оказана в таком объеме, чтобы не только остановить Россию, но и обеспечить победу Украины. "Мы видим, что Украина способна разгромить российские войска и вернуть себе оккупированные территории. Мы должны оказать всю необходимую помощь Украине, чтобы она смогла добиться этого, и как можно скорее. Чем скорее война закончится выводом русских с территории Украины, тем меньше будет жертв", — отметил Левитс.

На вопрос, может ли Латвия еще что-то дать Украине не в ущерб себе, президент ответил, что пока Россия сосредоточила большую часть своих сил на Украине, прямая угроза Латвии относительно слабее.

В то же время президент призвал в перспективе наращивать латвийские вооруженные силы. "Конечно, Россия сейчас занята на Украине, но после окончания войны на Украине Россия будет продолжать угрожать всей свободной Европе, поэтому мы должны отдать свою дань для защиты нашей страны и всей Европы", — сказал Левитс.

Комментируя российские ядерные угрозы, президент признал, что "ситуация хрупкая, но не угрожающая". По его словам, России важно рассчитывать на какой-то успех при применении ядерного оружия, но понятно, что любая попытка применить ядерное оружие будет иметь катастрофические последствия для самой России, что пообещал президент США Джо Байден.

Левитс также повторил сказанное ранее о необходимости начать формирование международного трибунала для оценки российского вторжения на Украину. По его словам, в будущем это могло бы удержать потенциальные страны-агрессоры от действий, подобных тем, которые сейчас осуществляет Россия.